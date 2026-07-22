СМИ: Бернем сохранил разрешение США на использование британских баз для миссий против Ирана

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем одобрил использование британских военных баз США для "оборонительных ударов" против Ирана.

Об этом Bloomberg сообщили осведомлённые собеседники, передаёт "Европейская правда".

По словам собеседников, в пятницу, 17 июля, экс-премьер Великобритании Кир Стармер провёл встречу с чиновниками, чтобы обсудить политику Великобритании после возобновления операций США в начале этого месяца.

Они отметили, что на этой встрече министры решили продолжать действующую политику, согласно которой базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане и база Королевских ВВС Фэйрфорд могут использоваться американскими самолетами для выполнения миссий, направленных на противодействие иранской ракетной угрозе.

Собеседники рассказали, что Бернем, который в понедельник, 20 июля, вступил в должность премьер-министра, был проинформирован о ходе обсуждения и согласился с принятым решением.

По их словам, он будет продолжать политику предыдущего правительства по предоставлению разрешения на использование британских баз.

Стоит отметить, что президент США с самого начала войны в Иране обрушил волну критики на Великобританию и Стармера за первоначальное решение не предоставлять американским самолетам доступ к авиабазам Диего-Гарсия и Фэрфорд для нанесения ударов по Ирану.

Трамп даже намекнул, что он может пересмотреть прошлогоднее торговое соглашение и предложить Лондону худшие условия на фоне своего разочарования тем, что, по его мнению, Великобритания не оказала достаточной поддержки его войне с Ираном.

В понедельник, 20 июля, Бернем провел с президентом США первый телефонный разговор в качестве премьера Великобритании.

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