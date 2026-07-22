Венеційська бієнале хоче оскаржити зупинку фінансування від ЄС через повернення РФ

Венеційська бієнале заявила, що буде оскаржувати рішення Європейського Союзу про скасування гранту в розмірі 2 млн євро у відповідь на повернення Росії на виставку у 2026 році.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву організаторів, пише "Європейська правда".

Організатори бієнале заявили, що рішення Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (EACEA) було очікуваним і що вони "захищатимуть свої права у всіх компетентних органах", щоб оскаржити це рішення.

В організації відкинули звинувачення EACEA, а також зазначили, що грант співфінансував проєкти, які реалізує її кіновідділ і які "не мають нічого спільного з участю Росії".

"Цей захід не має суттєвого впливу на бюджет, фінансову звітність або заплановані та поточні заходи Венеціанської бієнале, які залишаються в силі", – додали в організації.

У липні Єврокомісія рекомендувала EACEA припинити грант у розмірі 2 млн євро Венеційській бієнале у зв’язку з дозволом відкрити російський павільйон вперше після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Процедура скасування гранту була розпочата Європейською комісією після заяви президента Фонду бієнале П’єтранджело Буттафуоко, який підтвердив, що російський павільйон буде знову відкрито на цьогорічній виставці.

На першому етапі Комісія надала Фонду бієнале тридцять днів, щоб або відмовитися від своїх намірів, або надати аргументи, здатні зупинити процес скасування гранту.

Потім Європейський Союз вимагав додаткових офіційних роз’яснень щодо справжнього характеру участі Росії у заході.

Загалом понад 20 країн Європи закликали не допускати Росію до участі у Венеційській бієнале.

Україна закликала організаторів Венеційської бієнале переглянути рішення щодо участі Російської Федерації та зберегти принципову позицію, яка була продемонстрована у 2022–2024 роках.