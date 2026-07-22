Венецианская биеннале хочет обжаловать остановку финансирования ЕС из-за возвращения РФ

Венецианская биеннале заявила, что будет обжаловать решение Европейского Союза об отмене гранта в размере 2 млн евро в ответ на возвращение России на выставку в 2026 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление организаторов, сообщает "Европейская правда".

Организаторы биеннале заявили, что решение Европейского исполнительного агентства по вопросам образования и культуры (EACEA) было ожидаемым и что они "будут отстаивать свои права во всех компетентных органах", чтобы обжаловать это решение.

В организации отвергли обвинения EACEA, а также отметили, что грант софинансировал проекты, которые реализует ее киноотдел и которые "не имеют ничего общего с участием России".

"Это решение не оказывает существенного влияния на бюджет, финансовую отчетность или запланированные и текущие мероприятия Венецианской биеннале, которые остаются в силе", – добавили в организации.

В июле Еврокомиссия рекомендовала EACEA приостановить грант в размере 2 млн евро Венецианской биеннале в связи с разрешением открыть российский павильон впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Процедура отмены гранта была инициирована Европейской комиссией после заявления президента Фонда Биеннале Пьетранджело Буттафуоко, который подтвердил, что российский павильон будет вновь открыт на выставке этого года.

На первом этапе Комиссия предоставила Фонду Биеннале тридцать дней, чтобы либо отказаться от своих намерений, либо представить аргументы, способные остановить процесс отмены гранта.

Затем Европейский Союз потребовал дополнительных официальных разъяснений относительно истинного характера участия России в мероприятии.

В общей сложности более 20 стран Европы призвали не допускать Россию к участию в Венецианской биеннале.

Украина призвала организаторов Венецианской биеннале пересмотреть решение об участии Российской Федерации и сохранить принципиальную позицию, продемонстрированную в 2022–2024 годах.