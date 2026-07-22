У Болгарії пояснили характер присутності літаків США після "попереджень" Ірану

Болгарія після "попереджень" Ірану щодо використання її території США для військових операцій заявила, що американські літаки використовуватимуться виключно для логістичних цілей.

Про це заявив прем’єр-міністр Румен Радев під час наради з міністрами, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

У середу, 22 липня, Радев заявив, що "проведення військових операцій на Близькому Сході з території Болгарії категорично виключено".

"Ці літаки-заправники призначені виключно для логістичних місій, і їх заправка відбуватиметься за межами болгарського повітряного простору", – сказав прем’єр країни.

Нагадаємо, 20 липня Радев заявив, що звернеться до парламенту за схваленням розміщення до восьми американських літаків-заправників на авіабазі в країні.

Після цього речник іранського Міністерства закордонних справ попередив Болгарію про недопустимість надання США дозволу на використання її території для військових операцій проти Ірану.

Він заявив, що будь-яка діяльність, що сприяє атакам США на Іран, буде рівнозначна співучасті в тому, що він назвав "агресією та воєнними злочинами".

Попри такі попередження, у вівторок, 21 липня, парламентський комітет з питань оборони Болгарії схвалив пропозицію уряду щодо дозволу на тимчасове розміщення американських літаків-заправників та американського військового персоналу на авіабазі "Безмер".