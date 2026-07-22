В Болгарии разъяснили характер присутствия самолетов США после "предупреждений" Ирана

Болгария после "предупреждений" Ирана относительно использования ее территории США для военных операций заявила, что американские самолеты будут использоваться исключительно в логистических целях.

Об этом заявил премьер-министр Румен Радев во время совещания с министрами, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду, 22 июля, Радев заявил, что "проведение военных операций на Ближнем Востоке с территории Болгарии категорически исключено".

"Эти самолеты-заправщики предназначены исключительно для логистических миссий, и их заправка будет происходить за пределами болгарского воздушного пространства", – сказал премьер страны.

Напомним, 20 июля Радев заявил, что обратится к парламенту за одобрением размещения до восьми американских самолетов-заправщиков на авиабазе в стране.

После этого представитель иранского Министерства иностранных дел предупредил Болгарию о недопустимости предоставления США разрешения на использование ее территории для военных операций против Ирана.

Он заявил, что любая деятельность, способствующая атакам США на Иран, будет равносильна соучастию в том, что он назвал "агрессией и военными преступлениями".

Несмотря на такие предупреждения, во вторник, 21 июля, парламентский комитет по вопросам обороны Болгарии одобрил предложение правительства о разрешении на временное размещение американских самолетов-заправщиков и американского военного персонала на авиабазе "Безмер".