Посли ЄС затвердили участь Британії у підтримці оборони України через позику на 90 млрд євро

Посли ЄС погодили участь Сполученого Королівства у підтримці оборонних потреб України через європейську програму фінансової підтримки на 90 млрд євро, відомій як Ukraine support loan.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

22 липня країни-члени ЄС затвердили участь Британії у механізмах, передбачених європейською позикою для України на 90 млрд євро, для покриття її ключових оборонних потреб України у 2026-2027 роках. Це рішення є продовженням угоди щодо участі у програмі, підписаної між ЄС та Британією 13 липня.

Як пояснюють, цей крок дозволяє Україні за кошти позики закуповувати оборонну продукцію британських виробників, на додачу до наявної "рамки" для країн ЄС, Європейської економічної зони – Європейської асоціації вільної торгівлі та визначеного переліку третіх країн.

Відтак Україна зможе на кошти європейської позики купувати зброю у ширшого кола виробників.

Участь Британії стала можливою, оскільки вона відповідає трьом критеріям для третіх країн, передбачених правилами позики. Зокрема Британія зобов’язалася надати "чесний і пропорційний" фінансовий внесок, має оборонно-безпекове партнерство з ЄС та вже надає значну підтримку Україні.

Загалом у позиці передбачено 60 млрд євро для інвестицій у військові потреби, включно з оборонними закупівлями, і 30 млрд – як пряма економічна й бюджетна підтримка.

Найближчими днями має відбутися остаточне затвердження участі Британії Радою ЄС через письмову процедуру.

Також "ЄвроПравда" дізналася, як витратять ще 10 млрд "оборонних" траншів з 90 млрд євро від ЄС.

Нагадаємо, 15 липня Україна і ЄС підписали угоди про фінансування ОПК, що включає 300 млн євро підтримки.