Послы ЕС одобрили участие Британии в поддержке обороны Украины через кредит на 90 млрд евро

Послы ЕС согласовали участие Соединённого Королевства в поддержке оборонных потребностей Украины в рамках европейской программы финансовой поддержки на 90 млрд евро, известной как Ukraine support loan.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета ЕС.

22 июля страны-члены ЕС одобрили участие Великобритании в механизмах, предусмотренных европейским займом для Украины на 90 млрд евро, для покрытия ключевых оборонных потребностей Украины в 2026–2027 годах. Это решение является продолжением соглашения об участии в программе, подписанного между ЕС и Британией 13 июля.

Этот шаг позволит Украине за счет средств кредита закупать оборонную продукцию британских производителей в дополнение к существующим "рамкам" для стран ЕС, Европейской экономической зоны – Европейской ассоциации свободной торговли и определенного перечня третьих стран.

Таким образом, Украина сможет на средства европейского кредита закупать оружие у более широкого круга производителей.

Участие Великобритании стало возможным, поскольку она соответствует трем критериям для третьих стран, предусмотренным правилами кредита. В частности, Великобритания обязалась внести "честный и пропорциональный" финансовый вклад, имеет партнерство в области обороны и безопасности с ЕС и уже оказывает значительную поддержку Украине.

В целом в рамках займа предусмотрено 60 млрд евро для инвестиций в оборонные нужды, включая оборонные закупки, и 30 млрд – в качестве прямой экономической и бюджетной поддержки.

В ближайшие дни должно состояться окончательное утверждение участия Великобритании Советом ЕС в рамках письменной процедуры.

Также "ЕвроПравда" узнала, как будут потрачены еще 10 млрд "оборонных" траншей из 90 млрд евро от ЕС.

Напомним, 15 июля Украина и ЕС подписали соглашения о финансировании ОПК, предусматривающие 300 млн евро поддержки.