Суд у Молдові вирішив розпустити усі партії-спадкоємиці проросійської "Шор"

Апеляційна палата у Молдові вирішила розпустити чотири партії-спадкоємиці популістської і проросійської партії "Шор", яка припинила діяльність після рішення Конституційного суду.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Апеляційна палата на запит Міністерства юстиції Молдови ухвалила рішення про розпуск чотирьох партій, які утворилися після заборони "Шор" – партій "Шанс", "Відродження", "Перемога" та "Альтернативна сила порятунку Молдови".

Також ухвалили рішення про призупинення діяльності популістської Moldova Mare на один рік. Її лідерка Вікторія Фуртуне – також соратниця олігарха-втікача Ілана Шора.

Рішення апеляційної палати можна оскаржити у Вищій судовій палаті протягом двох місяців, у випадку Moldova Mare на оскарження дають 10 днів.

Лідер партії "Шанс" Алексєй Лунгу назвав рішення "національною ганьбою". Усі п'ять політсил заявили, що подаватимуть апеляцію.

Наскільки відомо, сам Ілан Шор та його засуджена у Молдові соратниця Марина Таубер проживають у Росії. Зокрема, вони були присутні на Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Туди ж їздили і Фуртуне та лідер Партії соціалістів, проросійський експрезидент Ігор Додон.

Фуртуне відзначилася заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області. Вона, поруч з низкою молдовських політиків, у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.