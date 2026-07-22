Суд в Молдове постановил распустить все партии-преемницы пророссийской "Шор"
Апелляционная палата в Молдове приняла решение распустить четыре партии-преемницы популистской и пророссийской партии "Шор", которая прекратила свою деятельность после решения Конституционного суда.
Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".
Апелляционная палата по запросу Министерства юстиции Молдовы приняла решение о роспуске четырёх партий, образовавшихся после запрета "Шор", – партий "Шанс", "Возрождение", "Победа" и "Альтернативная сила спасения Молдовы".
Также было принято решение о приостановке деятельности популистской партии Moldova Mare на один год. Ее лидер Виктория Фуртуне – также соратница беглого олигарха Илана Шора.
Решение апелляционной палаты можно обжаловать в Высшей судебной палате в течение двух месяцев, в случае с Moldova Mare на обжалование дается 10 дней.
Лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу назвал решение "национальным позором". Все пять политических сил заявили, что будут подавать апелляцию.
Насколько известно, сам Илан Шор и его осужденная в Молдове соратница Марина Таубер проживают в России. В частности, они присутствовали на Петербургском международном экономическом форуме. Туда же ездила и Фуртуне, а также лидер Партии социалистов, пророссийский экс-президент Игорь Додон.
Фуртуне отличилась заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион на юге современной Одесской области. Она, вместе с рядом молдовских политиков, в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.