Апелляционная палата в Молдове приняла решение распустить четыре партии-преемницы популистской и пророссийской партии "Шор", которая прекратила свою деятельность после решения Конституционного суда.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Апелляционная палата по запросу Министерства юстиции Молдовы приняла решение о роспуске четырёх партий, образовавшихся после запрета "Шор", – партий "Шанс", "Возрождение", "Победа" и "Альтернативная сила спасения Молдовы".

Также было принято решение о приостановке деятельности популистской партии Moldova Mare на один год. Ее лидер Виктория Фуртуне – также соратница беглого олигарха Илана Шора.

Решение апелляционной палаты можно обжаловать в Высшей судебной палате в течение двух месяцев, в случае с Moldova Mare на обжалование дается 10 дней.

Лидер партии "Шанс" Алексей Лунгу назвал решение "национальным позором". Все пять политических сил заявили, что будут подавать апелляцию.

Насколько известно, сам Илан Шор и его осужденная в Молдове соратница Марина Таубер проживают в России. В частности, они присутствовали на Петербургском международном экономическом форуме. Туда же ездила и Фуртуне, а также лидер Партии социалистов, пророссийский экс-президент Игорь Додон.

Фуртуне отличилась заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион на юге современной Одесской области. Она, вместе с рядом молдовских политиков, в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.