Політикиня з групи молдовського олігарха-втікача Ілана Шора Вікторія Фуртуне заявила про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

Як повідомляє "Європейська правда", відео з публічним виступом розмістила сама Фуртуне у своєму Telegram-каналі.

Політикиня заявила, що Молдова має вимагати перегляду кордонів і повернення Буджака, щоб мати доступ до моря.

"Ми скалічені кордонами, проведеними під лінійку. Нас позбавили виходу до моря через Буджак, а без виходу до моря Молдова – як лев на прив’язі. Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні, і це актуально як ніколи", – сказала Фуртуне.

Вона стверджує, що Молдова могла би вимагати перегляду кордонів, оскільки "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона б визнавала втрату Буджаку".

"Ми більше не хочемо маленьку покірну Молдову – ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що у нас вкрали – ім’я, історію, мову, вихід до моря", – заявила політикиня.

У минулому Вікторія Фуртуне була прокуроркою. Минулого року вона зняла свій передвиборчий ролик з голубом в руках у центрі Тирасполя – столиці невизнаного Придністров’я.

Під час та після кампанії з'явилися численні докази того, що вона діяла в інтересах групи одіозного Ілана Шора – засудженого у Молдові ексолігарха, який переховується у Москві та продовжує керувати групою впливу Кремля у Молдові. Фуртуне тоді не заперечила докази зв'язку з Шором, зазначивши лише, ще не вважає таку підтримку злочином.

Цього року Фуртуне очолила формально незалежну партію "Молдова Маре" (велика Молдова)

Раніше цього року претензії на "Південну Бессарабію" лунали від проросійської болгарської партії "Відродження" Костадина Костадинова.