Додон захищає свою поїздку на форум у Петербурзі за участі Путіна
Лідер Партії соціалістів, проросійський експрезидент Молдови Ігор Додон захищає свою поїздку до Росії на Петербурзький міжнародний економічний форум та свої висловлювання там.
Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".
Додон у відповідь на критику його поїздки до Росії, зокрема з боку спікера парламенту Молдови, заявив, що не бачить нічого неправильного у своїх діях та словах про необхідність "відновлювати діалог" з РФ і поновлювати закупівлі російського газу.
"Наші колеги з уряду мають зрозуміти, що ситуація змінюється, і потрібно брати приклад з деяких європейських лідерів, які дедалі частіше говорять про необхідність почати переговори з Росією", – сказав лідер соціалістів, додавши, що у відносинах з РФ слід керуватись "економічними й енергетичними інтересами Молдови, а не геополітикою".
"Я твердо переконаний, що на певному етапі – не знаю, скільки тижнів чи місяців це займе – колеги з уряду, і пан Гросу (спікер парламенту) й інші скажуть, що нам потрібно говорити з Росією", – додав він.
На початку березня на тлі війни на Близькому Сході Додон почав закликати відновити закупівлі газу у Росії.
Окрім Додона, до Петербурга їздили лідер партії "Майбутнє Молдови" Василій Тарлев та лідерка Moldova Mare Вікторія Фуртуне. На заході були також олігарх-втікач Ілан Шор і його соратниця Марина Таубер, яких у Молдові чекає в’язниця.
В МЗС Румунії розкритикували поїздку до Петербурга одіозної євродепутатки Діани Шошоаке.