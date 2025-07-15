ЄС вдарив санкціями по проросійських політиках та організаціях у Молдові

Рада ЄС ввела низку індивідуальних санкцій проти низки осіб та організацій, які відповідальні за дії, що спрямовані на дестабілізацію Молдови.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву.

У вівторок, 15 липня, Рада ЄС ввела обмежувальні заходи проти семи осіб та трьох організацій, відповідальних за дії, "спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності, а також демократії, верховенства права та стабільності" Молдови.

Нові санкції спрямовані проти близьких соратників олігарха-втікача Ілана Шора. До списку увійшли лідери та члени організацій, що є правонаступниками забороненої політичної партії "Шор".

Як зазначається, деякі з осіб брали активну участь у схемах підкупу виборців під час президентських виборів та конституційного референдуму щодо вступу до ЄС у 2024 році, а також у хабарництві з метою корупції кількох політиків Молдови.

Також 15 липня під санкції ЄС потрапила компанія "A7", яка має "численні зв’язки з Москвою і пов’язана з намаганнями вплинути на президентські вибори та конституційний референдум 2024 року щодо вступу до ЄС".

Крім того, Рада ЄС внесла до списку політичний блок "Перемога", заснований Шором і причетний до поширення неправдивої інформації та схем підкупу виборців.

Також до списку був внесений Культурно-освітній центр Молдови "за сприяння втручанню у президентські вибори 2024 року".

З урахуванням сьогоднішніх рішень, обмежувальні заходи ЄС у зв’язку з діями, що дестабілізують Молдову, застосовуються загалом до 23 осіб та п’яти суб’єктів.

Нагадаємо, у квітні 2023 року ЄС на прохання Молдови створив рамки для цільових обмежувальних заходів проти осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, які підривають або загрожують суверенітету і незалежності країни.

Під ці санкції потрапили, зокрема, молдовські олігархи-втікачі Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, а також топдепутатка партії "Шор" Марина Таубер.

У квітні 2025 року Рада ЄС вирішила продовжити до 29 квітня 2026 року обмежувальні заходи ЄС проти осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.