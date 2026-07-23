Стало відомо, про що спілкувалися Макрон та фон дер Ляєн за вечерею у Парижі

Президент Франції Еммануель Макрон і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час вечері у Парижі обговорили посилення конкурентоспроможності ЄС, зміцнення європейської оборони, а також підтримку України.

Про це Макрон та фон дер Ляєн повідомили у соцмережі X, передає "Європейська правда".

За словами президентки Єврокомісії, під час зустрічі вони поспілкувалися щодо конкретних шляхів забезпечення європейської конкурентоспроможності та незалежності.

Вона наголосила, що рушійними силами зростання стануть власні енергетичні ресурси та інновації.

Лідери поспілкувалися щодо підтримки України, а також обговорили питання захисту дітей в Інтернеті.

Як повідомляла "Європейська правда", десять держав Європи, включаючи Україну, за результатами установчого засідання у Парижі за ініціативою президента Франції, заявили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони, яка буде розвивати антибалістичний потенціал Європи.

"Європейська правда" з власних джерел дізналася, які саме українські та європейські виробники були запрошені на установче засідання "антибалістичної коаліції" у Парижі.

Пізніше, під час візиту президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн у Київ, Україна та ЄС погодили нове оборонне партнерство і співпрацю у сфері дронів. Крім того, Євросоюз виділив Україні ще 1 млрд євро на закупівлю дронів.