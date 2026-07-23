Стало известно, о чем беседовали Макрон и фон дер Ляйен за ужином в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ужина в Париже обсудили повышение конкурентоспособности ЕС, укрепление европейской обороны, а также поддержку Украины.

Об этом Макрон и фон дер Ляйен сообщили в социальной сети X, передает "Европейская правда".

По словам председателя Еврокомиссии, во время встречи они обсудили конкретные пути обеспечения европейской конкурентоспособности и независимости.

Она подчеркнула, что движущими силами роста станут собственные энергетические ресурсы и инновации.

Лидеры обсудили поддержку Украины, а также затронули тему защиты детей в Интернете.

Как сообщала "Европейская правда", десять европейских государств, включая Украину, по итогам учредительного заседания в Париже по инициативе президента Франции, заявили о создании Интегрированной коалиции антибаллистической обороны, которая будет развивать антибаллистический потенциал Европы.

"Европейская правда" из собственных источников узнала, какие именно украинские и европейские производители были приглашены на учредительное заседание "антибаллистической коалиции" в Париже.

Позже, во время визита председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев, Украина и ЕС согласовали новое оборонное партнерство и сотрудничество в сфере дронов. Кроме того, Евросоюз выделил Украине еще 1 млрд евро на закупку дронов.