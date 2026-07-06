Генсек НАТО оголосив про вихід Альянсу на новий рівень військових витрат

Держави Північноатлантичного альянсу досягли показника в 4% ВВП щорічних витрат на оборонні потреби.

Про це оголосив перед початком саміту НАТО генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, повідомляє з Анкари кореспондент "Європейської правди".

Генсек оголосив, що йдеться про підрахунки витрат держав інших, ніж США, щоб американський показник не викривляв зростання європейських витрат.

"За один рік (від рішення в Гаазі про зростання витрат на оборону. – "ЄП") ми побачили, що європейські партнери і Канада вже втрачають 4% їхнього ВВП на оборону і безпеку. Це включає суттєве зростання інвестицій власне в оборону, а також інвестицій, пов'язаних з безпекою".

Генсек наголосив, що минулого року європейські союзники та Канада витратили на основні потреби оборони "майже на 20% більше, ніж торік". За підрахунками НАТО, за два роки інвестиції в оборону збільшилися на 258 млрд доларів США, і цей процес має продовжуватися.

"Нам знадобляться додаткові військові сили, більше ресурсів та значно потужніша промислова база. Після багатьох років недостатнього фінансування ми нарешті створюємо реальні оборонні можливості", – наголосив він.

Як повідомлялося, генсек НАТО наголосив, що остання атака РФ на Київ була спрямована проти мирного населення України.

Детально про очікування України від саміту читайте в інтерв’ю "Одне з наших ключових очікувань від саміту НАТО стосується протидії балістиці".