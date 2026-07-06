Рютте сподівається, що саміт НАТО посприяє рішенням щодо перехоплювачів балістики

Генсек НАТО Марк Рютте висловив сподівання на те, що саміт НАТО наблизить рішення, які будуть сприятливими для України у питанні перехоплювачів для збиття балістики.

Про це він заявив на пресконференції перед самітом Альянсу в Анкарі, повідомляє кореспондентка "Європейської правди".

За словами Рютте, у питанні перехоплювачів є політичний і практичний аспект.

"Що стосується політичного аспекту, то я можу запевнити вас, що Сполучені Штати роблять усе можливе, щоб виконати свої зобов’язання, і роблять це навіть у той час, коли ми говоримо про ширші перспективи. Але з практичного боку кількість перехоплювачів наразі обмежена", – сказав він.

Саме тому, наголосив він, потрібно забезпечити їхнє спільне виробництво.

"Це одна з головних причин, чому Україна сама працює над цим. Звичайно, це не те, що приведе до швидких результатів у цьому питанні, але подивимося, що можна зробити. Партнери по НАТО прагнуть виробляти більше перехоплювачів, ніж їх надходить, тому ми працюємо з усіх боків, залучаючи всіх, хто бере участь у цьому процесі", – заявив Рютте.

Він наголосив, що дискусії тривають і триватимуть протягом найближчих двох днів в Анкарі.

Генсек НАТО прокоментував також останню російську атаку на Україну, закликавши союзників забезпечити підтримку Києва.

Він переконаний, що ракетна атака Росії на Київ та область була спланована так, щоби завдати шкоди саме цивільному населенню.