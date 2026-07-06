Трамп вірить, що Путін "під тиском" і "хоче закінчити війну"

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість, що правитель РФ відчуває тиск і хоче завершення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ 6 липня.

Трампу нагадали про загиблих внаслідок останніх російських ударів по Києву і запитали, чи, на його думку, очільник Кремля відчуває якийсь тиск після останньої їхньої розмови.

"Думаю, він справді відчуває тиск. Він хоче закінчити її (війну), і Україна хоче закінчити її. Ми у перемовинах і подивимось, чи вийде її завершити. Це жахливо", – сказав президент США, після того знову взявшись нагадувати, як "закінчив вісім воєн".

"Думаю, ми до цього наближаємося більше, ніж хтось собі уявляє, і президент Путін хоче закінчити її, можу сказати це дуже впевнено. Дуже хороший дзвінок. І президент Зеленський хоче закінчити її зараз. Ми вирушимо на саміт НАТО і теж будемо про це говорити. Думаю, ми зможемо її завершити", – додав Трамп.

Як відомо, очільник Кремля Владімір Путін та американський президент Дональд Трамп провели телефонну розмову 4 липня.

Повідомляли, що Трамп проведе зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в кулуарах саміту НАТО в Анкарі цього тижня.