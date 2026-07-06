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Франція відреагувала на новий масований удар РФ по Києву

Новини — Понеділок, 6 липня 2026, 18:13 — Марія Ємець

Франція засудила масований обстріл Росією Києва в ніч проти 6 липня, назвавши удари черговим порушенням гуманітарного права.

Як повідомляє "Європейська правда", з відповідною заявою вийшов речник МЗС Франції. 

Франція висловила осуд нічної російської атаки на Київ, відзначивши, що під ударом умисно опинилися житлові квартали і такі дії Росії є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права. 

"Франція підтверджує свою підтримку Україні та українському народу у цей день жалоби та безупинно продовжуватиме підтримку України – до досягнення справедливого і сталого миру", – заявив речник МЗС. 

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на тлі чергової масованої атаки на Київ заявила, що таким чином РФ намагається виснажити Україну і її народ. 

Президент Володимир Зеленський після обстрілу закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО.

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Франція Війна з РФ
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