Франція відреагувала на новий масований удар РФ по Києву

Франція засудила масований обстріл Росією Києва в ніч проти 6 липня, назвавши удари черговим порушенням гуманітарного права.

Як повідомляє "Європейська правда", з відповідною заявою вийшов речник МЗС Франції.

Франція висловила осуд нічної російської атаки на Київ, відзначивши, що під ударом умисно опинилися житлові квартали і такі дії Росії є черговим порушенням міжнародного гуманітарного права.

"Франція підтверджує свою підтримку Україні та українському народу у цей день жалоби та безупинно продовжуватиме підтримку України – до досягнення справедливого і сталого миру", – заявив речник МЗС.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова на тлі чергової масованої атаки на Київ заявила, що таким чином РФ намагається виснажити Україну і її народ.

Президент Володимир Зеленський після обстрілу закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО.