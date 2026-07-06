У Франції через масштабні лісові пожежі евакуювали понад 10 тисяч людей

На півдні Франції масштабна лісова пожежа змусила владу евакуювати тисячі мешканців із більш ніж десятка населених пунктів у передгір’ї Піренеїв поблизу кордону з Іспанією.

Про це пише BBC, передає "Європейська правда".

Пожежа спалахнула в районі Тревіллаш поблизу Перпіньяна та вже знищила щонайменше 4 600 гектарів території. За даними місцевої влади, ситуація залишається складною через сильний вітер, який може сприяти подальшому поширенню вогню.

Надзвичайники евакуювали понад 10 тисяч мешканців із більш ніж десятка населених пунктів у Східних Піренеях.

"Сьогодні вранці ситуація знову погіршується. Боротьба поновлюється", – заявив міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс.

Через пожежу також введено обмеження для проведення велогонки "Тур де Франс": організатори закликали глядачів уникати останніх кілометрів маршруту третього етапу, щоб забезпечити доступ для рятувальних служб.

Також президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х повідомила, що ЄС направив чотири літаки для допомоги Франції у гасінні пожеж.

Як відомо, останніми днями у Франції борються з численними лісовими пожежами різних масштабів, переважно на півдні країни. У країні затримали двох осіб, підозрюваних в умисних підпалах.

Прем’єр Себастьєн Лекорню заявив, що за цей сезон вигоріли вже 14 500 гектарів – що приблизно утричі більше, ніж на цю пору у попередньому році.

Раніше оголосили, що з останньою хвилею спеки наприкінці червня у Франції можуть бути пов’язані понад 2000 "надлишкових" смертей; не виключено, що ця цифра зросте після надходження повних даних.