Генсек НАТО: остання атака РФ була спрямована проти мирного населення України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що ракетна атака Росії на Київ та область була спланована так, щоби завдати шкоди саме цивільному населенню.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком саміту країн Альянсу, повідомляє з Анкари кореспондент "Європейської правди".

Генеральний секретар підкреслив, що у ніч на 6 липня 2026 року російська балістична атака була "безрозбірливою" і не спрямованою на військові цілі, всупереч заявам з Росії.

"Це безрозбірливий напад на невинних цивільних осіб, на інфраструктуру та міста в Україні", – заявив він.

Рютте, утім, висловив упевненість у тому, що ця тактика не матиме успіху, оскільки "таким чином Росія ніколи не зможе виграти цю війну". "Звичайно, це жахливо для людей, які опинилися в епіцентрі подій, для мешканців Києва та інших міст, яким довелося пережити це. Але факти полягають у тому, що (на полі бою) Україна за останні місяці досягає ще кращих результатів", – додав він.

На думку Рютте, останній обстріл знову продемонстрував, наскільки Путін "втрачає контроль через те, що українці мають успіхи на полі бою".

Генсек також похвалив сили оборони України за "діпстрайки" по російському тилу, включаючи енергетичну інфраструктуру, а також за успіхи на лінії фронту. "Зараз ситуація загалом є патовою", – додав він.

Як повідомляла Європейська правда, Рютте після атаки РФ заявив, що союзники повинні забезпечити, щоб Україна отримала все потрібне.

Детально про очікування від саміту читайте у інтерв’ю "Одне з наших ключових очікувань від саміту НАТО стосується протидії балістиці"