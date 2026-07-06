Глава МЗС Польщі про атаку РФ: "якої реакції союзників ми б хотіли, якби це було у нас?"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський натякнув, що усі партнери України мають робити більше у ситуації, коли Росія користується її вразливістю перед балістичними ракетами.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Сікорський констатував, що Росія продовжує масово вбивати цивільних українців, завдаючи ударів балістикою по житлових кварталах та об’єктах енергетики.

"Я пишаюся тим, що ми, як вільний світ, допомагаємо Україні збивати ці ракети. Давайте подумаємо, якої реакції ми хотіли б від наших союзників, якби наше місто було ціллю ударів", – наголосив очільник МЗС Польщі.

Своєю заявою Сікорський міг також коментувати звинувачення лідера антиукраїнської "Конфедерації" у тому, що уряд таємно від Сейму уряд передав Україні дефіцитні перехоплювачі для Patriot.

У відповідь на ці закиди Міноборони Польщі розкрило дані про військову допомогу, яку надала Варшава Україні за час повномасштабної війни.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі цього нагадав, що військова допомога Києву є консенсусною політикою Варшави.

Генсек НАТО Марк Рютте висловив сподівання на те, що саміт НАТО наблизить рішення, які будуть сприятливими для України у питанні перехоплювачів для збиття балістики. Також Рютте висловив переконання, що ракетна атака Росії на Київ та область була спланована так, щоби завдати шкоди саме цивільному населенню.