Туск нагадав опозиції, що військова допомога Україні – в інтересах Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі скандалу з нібито таємною передачею його урядом ракет до Patriot Україні нагадав, що військова допомога Києву є консенсусною політикою Варшави.

Про це він сказав на пресконференції у Бидгощі, повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Глава уряду прокоментував питання можливих поставок Україні ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot, які його уряд нібито здійснив таємно від Сейму. Хоч Туск не підтвердив і не спростував цю інформацію, він наголосив, що військова допомога Києву залишається в інтересах Польщі.

"Я знову звертаюся до всіх, починаючи з президента та всіх політиків: не грайтеся з вогнем. Допомога Польщі Україні у війні з Росією була предметом нашого політичного та національного консенсусу", – наголосив прем’єр-міністр.

Туск пояснив, що незалежно від історичних конфліктів та політичної напруженості Польща не може відмовитися від допомоги Україні у відбитті російської агресії. У цьому контексті він нагадав, що попередній уряд партії "Право і справедливість" здійснював масштабні поставки озброєння Києву.

"Ми можемо обговорювати історію, взаємні відносини та розглядати, якою мірою ми повинні допомагати іммігрантам та біженцям тут, у Польщі, але ми жодним чином не можемо поставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її захисті від російського нападу. Так було, коли наші попередники вирішили масштабно передати Україні польську зброю в перші дні та місяці війни. Ніхто не критикував це, хоча операція була дуже масштабною та пов’язана з певними ризиками", – сказав Туск.

За його словами, питання підтримки України не може бути темою внутрішньополітичних дискусій у Польщі.

"Це не лише питання солідарності та порядності. Це, просто кажучи, питання нашої безпеки. Кожна ракета, випущена в Україні, яка влучно знищує снаряди, ракети, дрони та літаки агресора, – це більша безпека Польщі. Ми не можемо обговорювати це в контексті якоїсь безглуздої політичної боротьби тут, у країні", – наголосив глава польського уряду.

"Я звертаюся до всіх, хто хоче зупинити допомогу Україні, ви ж не стали на бік Росії, чи не так?" – запитав Туск, закликавши схаменутися тих, хто використовує цю дискусію для "дешевої популярності".

Нагадаємо, віцеспікер Сейму Польщі та лідер "Конфедерації" Кшиштоф Босак заявив у суботу, що "у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot".

У відповідь на це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що доручив розсекретити військову допомогу Україні, надану після початку повномасштабного вторгнення Росії.