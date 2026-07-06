Глава МИД Польши об атаках РФ: "какой реакции мы бы хотели, если бы это происходило у нас?"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский намекнул, что все партнеры Украины должны делать больше в ситуации, когда Россия пользуется уязвимостью Украины перед баллистическими ракетами.

Как сообщает "Европейская правда", он опубликовал это заявление в своем X.

Сикорский констатировал, что Россия продолжает массово убивать мирных украинцев, нанося удары баллистическими ракетами по жилым кварталам и объектам энергетики.

"Я горжусь тем, что мы, как свободный мир, помогаем Украине сбивать эти ракеты. Давайте подумаем, какой реакции мы хотели бы от наших союзников, если бы наш город стал целью ударов", – подчеркнул глава МИД Польши.

Своим заявлением Сикорский мог также комментировать обвинения лидера антиукраинской "Конфедерации" в том, что правительство тайно от Сейма передало Украине дефицитные перехватчики для Patriot.

В ответ на эти обвинения Минобороны Польши обнародовало данные о военной помощи, которую Варшава оказала Украине за время полномасштабной войны.

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне этого напомнил, что военная помощь Киеву является консенсусной политикой Варшавы.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил надежду на то, что саммит НАТО приблизит принятие решений, которые будут благоприятными для Украины в вопросе перехватчиков для сбивания баллистических ракет. Также Рютте выразил убеждение, что ракетная атака России на Киев и область была спланирована так, чтобы нанести ущерб именно гражданскому населению.