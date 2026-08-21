На кордоні з Молдовою призупинив роботу пункт пропуску через удар РФ
Новини — П'ятниця, 21 серпня 2026, 08:40 —
У ніч проти 21 серпня російський удар пошкодив міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою, через що наразі призупинено пропуск осіб і транспортних засобів.
Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".
Як зазначається, у ніч проти 21 серпня Росія атакувала "Шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області.
Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Атака пошкодила будівлі та конструкції пункту пропуску.
Надзвичайники локалізували пожежі, що виникли на об’єктах. Втім, наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт не здійснюється, а транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску.
Україна повідомила Молдову про цю ситуацію.
Варто зауважити, що напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час нічної атаки на Україну Росія вкотре порушила повітряний простір Молдови, а також "завдала удару по українсько-молдовському прикордонному пункту".
Повідомляли, що під час нічного масованого обстрілу РФ України на території Молдови знову впав безпілотник.
Згідно з попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотному літальному апарату типу "Герань".