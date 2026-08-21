На кордоні з Молдовою призупинив роботу пункт пропуску через удар РФ

У ніч проти 21 серпня російський удар пошкодив міжнародний пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою, через що наразі призупинено пропуск осіб і транспортних засобів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України, пише "Європейська правда".

Як зазначається, у ніч проти 21 серпня Росія атакувала "Шахедами" Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області.

Внаслідок атаки відбулося влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою. Атака пошкодила будівлі та конструкції пункту пропуску.

Фото: ДПСУ

Надзвичайники локалізували пожежі, що виникли на об’єктах. Втім, наразі пропуск осіб і транспортних засобів через пункт не здійснюється, а транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску.

Україна повідомила Молдову про цю ситуацію.

Фото: ДПСУ

Варто зауважити, що напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що під час нічної атаки на Україну Росія вкотре порушила повітряний простір Молдови, а також "завдала удару по українсько-молдовському прикордонному пункту".

Повідомляли, що під час нічного масованого обстрілу РФ України на території Молдови знову впав безпілотник.

Згідно з попередніми висновками експертів, уламки належать безпілотному літальному апарату типу "Герань".