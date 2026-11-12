У Норвегії попереджають про ризик російських диверсій наступного року

Служба безпеки Норвегії заявляє, що російська розвідка може вчинити диверсії проти країни наступного року.

Заяву норвезької спецслужби наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Є вагомі підстави вважати, що російська розвідка здійснить диверсії в Норвегії в наступному році, заявила в четвер норвезька служба безпеки PST.

У відомстві додали, що в 2026 році спостерігається серйозне загострення загрози диверсій.

Оборонна промисловість, оборонні компанії та фірми, що надають їм послуги, є найбільш ймовірними цілями в Норвегії, зазначили у PST.

Ціллю також можуть стати об’єкти критично важливої інфраструктури, такі як енергетичні об’єкти.

PST повідомила, що не виявила жодних спроб саботажу проти норвезьких об’єктів.

"Однак PST відомо, що суб’єкти, пов’язані з російською розвідкою, склали карти інфраструктури та цілей у Норвегії", – йдеться у заяві.

Варто зауважити, що нещодавно глава уряду Польщі Дональд Туск заявив про наявність даних, які свідчать про можливість певної ескалації російської гібридної війни проти Європи до Різдва.

А Збройні сили Німеччини вперше перекваліфікували загрозу російських диверсій проти військ країни на "значну", що є другим за величиною рівнем за шкалою оцінки небезпеки.