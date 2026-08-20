У Молдові знову впав ймовірно російський безпілотник

Під час нічного масованого обстрілу РФ України на території Молдови знову впав безпілотник; також пожежа від удару біля КПП "Джурджулешти-Рені" поширилась на територію Молдови.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Молдови.

Вранці 20 серпня близько 9:25 мобільний патруль прикордонної поліції Джурджулешт виявив вирву від падіння безпілотника та його уламки. БпЛА впав приблизно за кілометр від держкордону з Україною серед поля.

Територію довкола місця знахідки огородили, фахівці вивчають уламки та з’ясовують маршрут і походження апарата.

Також деталізували, що після влучання на стоянці біля КПП Джурджулешти-Рені на території України близько 03:45 пожежа, що почалася, поширилась на територію Молдови на 70-100 квадратних метрів вглиб. До 04:30 її локалізували.

Перед цим у Кишиневі повідомили про безпілотник, ймовірно "Шахед", який порушив повітряний простір Молдови і вилетів назад в Україну.

20 серпня один безпілотник впав на території Румунії в безлюдній місцевості.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило російський масований удар по території України, а очільник МЗС України заявив, що разом зі своїми колегами з Молдови та Румунії працюватиме "над більш рішучою й ефективною регіональною реакцією на цинічні спроби Росії розширити війну, яку вона розпочала".