Зеленський розповів про підсумки зустрічі найбільших партнерів України у Дубліні

Президент Володимир Зеленський розповів про зустріч "найбільших партнерів України" у Дубліні, яку організував прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це український президент написав у себе в Х.

У зустрічі взяли участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Литви Гітанас Науседа, а також глави урядів Польщі, Фінляндії, Латвії, Естонії Данії, Канади, Ірландії, Швеції.

Крім того, до зустрічі доєднались глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Євроради Антоніу Кошта, глава дипломатії ЄС Кая Каллас.

"Говорили про те, як посилити підтримку України на тлі постійних російських атак. Передусім – про ракети для ППО, енергетичну підтримку та будівництво нових укриттів. Також обговорили фінансову стійкість України, нові внески до програми PURL та гарантії безпеки. Розраховуємо на підтримку партнерів у всіх цих питаннях", – поінформував Зеленський.

Наступного тижня в Берліні запланована зустріч "коаліції охочих", де лідери продовжать координацію.

У цьому контексті він відзначив рішення Великої Британії про новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

"Ще один крок до обмеження ресурсів, за рахунок яких Росія фінансує війну. Дякую за кроки, які наближають мир", – резюмував Зеленський.

Також у Дубліні Зеленський проводив зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте.