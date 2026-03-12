Словаччина визнала, що хоче зняти санкції ЄС з двох російських олігархів

Глава МЗС Словаччини Юрай Бланар визнав, що Братислава намагається виключити двох російських олігархів зі списку санкцій ЄС – Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Про це він заявив на слуханнях у комітеті з європейських справ Палати депутатів Словаччини, передає "Європейська правда" з посиланням на Dennik N.

За словами міністра, кілька країн обговорюють це питання, яке стосується й інших імен.

"Так, йдеться про виключення цих двох імен, але не тільки цих двох, а кількох. І це ще не кінець. Є кілька країн, які ведуть цю дискусію", – сказав Бланар.

"Ми беремо участь у цій дискусії і готові дійти висновку конструктивно і на основі вагомих аргументів. За умови, що вони будуть дійсно переконливими і матимуть сильні юридичні аргументи. Так само, як ми зробили у випадку громадянина Словацької Республіки Гамбалека, який, на нашу думку, був несправедливо включений до списку санкцій. Це була фатальна помилка, яка зруйнувала бізнес цього чоловіка", – зазначив він.

Голова опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхал Шімечка запитав словацького міністра закордонних справ, що словацькі громадяни отримують від зусиль словацької дипломатії щодо усунення олігархів, наближених до Владіміра Путіна.

"Я запитую вас, що отримали французи, німці, іспанці, коли ми намагалися виключити зі списку словацького громадянина?" – відповів Бланар.

"Вони зробили це, тому що ми слухаємо один одного. Це частина нашої конструктивної політики", – зазначив він.

Бланар додав, що дебати про продовження санкцій проти списку російських осіб та організацій не пов'язані з дебатами про 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії.

Варто зазначити, що Словаччина просувала зняття санкцій з Фрідмана і Усманова і під час ухвалення попереднього рішення про продовження персональних санкцій восени 2025 року.

Нагадаємо, у Єврокомісії дали зрозуміти, що ЄС не збирається знімати санкції з російських нафти й газу через ситуацію на світовому ринку внаслідок війни на Близькому Сході.

Також неофіційно з’явилась інформація, що ЄС прибрав грузинський порт Кулеві із 20-го пакета санкцій проти РФ, ухвалення якого "зависло" через угорське вето.