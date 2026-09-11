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Посли ЄС знову не продовжили санкції проти РФ, через спротив вже двох столиць – журналіст

Новини — П'ятниця, 11 вересня 2026, 19:36 — Марія Ємець

Посли країн ЄС у п’ятницю знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги двох столиць щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда". 

Джозвяк повідомив, що, за його інформацією, посли ЄС знову не змогли продовжити дію санкцій проти РФ та зустрічатимуться повторно у понеділок – день перед крайнім терміном, 15 вересня. 

"Словаччина все ще хоче виключення зі списку Усманова й Фрідмана. Але питання тепер ще більш ускладнене, тому що Франція також хоче виключення Усманова", – розповів він. 

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.  

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