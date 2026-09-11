Посли країн ЄС у п’ятницю знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги двох столиць щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

Джозвяк повідомив, що, за його інформацією, посли ЄС знову не змогли продовжити дію санкцій проти РФ та зустрічатимуться повторно у понеділок – день перед крайнім терміном, 15 вересня.

🇪🇺 ambassadors AGAIN failed today to extend the 🇷🇺 sanctions. Another meeting on Monday, one day before the Sep 15 deadline.

🇸🇰 still wants Usmanov & Fridman delisted but the issue is now further complicated as 🇫🇷 also wants Usmanov off the blacklist https://t.co/RiLPtLAbjv – Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 11, 2026

"Словаччина все ще хоче виключення зі списку Усманова й Фрідмана. Але питання тепер ще більш ускладнене, тому що Франція також хоче виключення Усманова", – розповів він.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.