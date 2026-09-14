ЄС продовжив санкції проти Путіна й Лаврова лише на 7 днів: потрібні додаткові консультації

У понеділок, 14 вересня, Комітет постійних представників держав ЄС у Брюсселі (Coreper) продовжив санкційний режим щодо порушення територіальної цілісності та суверенітету України терміном на сім днів, оскільки Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку двох російських олігархів.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" у Брюсселі з посиланням дипломатичні джерела в ЄС.

Посли держав Євросоюзу змогли продовжити санкції проти росіян, винних у порушенні територіальної цілісності України, лише на сім днів – до півночі вівторка, 22 вересня.

"Сьогодні в другій половині дня Coreper знову зібрався для обговорення продовження режиму щодо територіальної цілісності України. Щоб надати державам-членам додатковий час для всебічного вивчення пропозицій щодо поновлення, Coreper погодився продовжити режим терміном на 7 днів, до півночі вівторка, 22 вересня", – повідомили кореспондентці "ЄвроПравди" в Ірландському головуванні.

Дипломати сподіваються, що за цей час вдасться досягнути консенсусу щодо продовження санкційного режиму – до якого, варто підкреслити, входить ватажок Кремля Владімір Путін, очільник російського МЗС Сергій Лавров та інші одіозні керівники Росії.

"Поновлення санкційних списків є необхідним для продовження підриву російської воєнної машини та збереження тиску на тих фізичних і юридичних осіб, які підтримують її, сприяють їй і отримують від неї вигоду. Це є пріоритетом для Головування", – заявили ірландські дипломати.

Як вже повідомляла "Європейська правда", продовження санкційного режиму забуксувало, бо Словаччина вимагає вилучити з санкційного списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова, а Франція ще у пʼятницю, 11 вересня, доєдналася до вимоги вилучити Усманова.

12 вересня джерела "ЄвроПравди" в дипломатичних колах Франції пояснили, чому в Парижі хочуть зняти санкції з Усманова.

Як повідомляла "Європейська правда", посли країн ЄС 11 вересня знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги Словаччини та Франції щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.