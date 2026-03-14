Офіційно: ЄС продовжив персональні санкції за агресію РФ, але є виключення

14 березня Рада ЄС вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані на осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2026 року.

Про це йдеться у повідомленні Ради ЄС, передає "Європейська правда".

Санкції продовжать застосовуватися до близько 2 600 фізичних та юридичних осіб, які потрапили під обмеження у відповідь на триваючу необґрунтовану та неспровоковану військову агресію Росії проти України.

Поточні обмежувальні заходи включають обмеження на поїздки для фізичних осіб, заморожування активів та заборону на надання коштів або інших економічних ресурсів фізичним та юридичним особам, включеним до переліку.

"У контексті перегляду санкцій Рада також вирішила не поновлювати включення до переліку двох осіб та виключити зі списку п'ятьох померлих осіб", – йдеться у повідомленні без уточнення імен.

Втім, за даними ЄвроПравди, двоє осіб, виключені зі списку, не з політичних причин. А згідно з документом, з яким ознайомилася Радіо Свобода, пропонувалося виключити з переліку Майю Болотову та Нільса Трооста. Ці два імена юридична служба ЄС вважає "слабкими справами", а це означає, що їх, ймовірно, все одно доведеться вилучити через недостатність доказів проти них.

"ЄС залишається рішуче налаштованим зберігати та посилювати тиск на Росію, щоб вона припинила свою жорстоку загарбницьку війну та розпочала змістовні переговори щодо досягнення миру", – додали в Раді ЄС.

Варто зазначити, що Словаччина намагалася виключити двох російських олігархів зі списку санкцій ЄС – Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова. Про виключення зі списку Усманова словацького прем'єра Роберта Фіцо просив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

Однак за даними ЗМІ, до ранку суботи жодна з країн не висловила заперечень щодо списку санкцій.