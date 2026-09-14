Сибига призвал ЕС не снимать санкции с российских олигархов

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг продления европейских санкций в отношении россиян, виновных в нарушении территориальной целостности Украины.

Об этом он написал в социальной сети X вечером 14 сентября, сообщает "Европейская правда".

Как писала "Европейская правда", Комитет постоянных представителей государств ЕС в Брюсселе продлил санкционный режим в связи с нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины на семь дней, поскольку Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из списка двух российских олигархов: Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

"Ближайшее окружение Путина и те, кто содействует российской агрессии, должны оставаться в санкционном списке", – заявил Сибига.

По словам украинского министра, отмену санкций в отношении ключевых российских олигархов, связанных с режимом, таких как Усманов и Фридман, "трудно понять – особенно в условиях, когда Россия усиливает террор против нашего народа и целенаправленную кампанию по уничтожению экономики Украины".

"Индивидуальные санкции являются эффективным инструментом для того, чтобы поодиночке ограничивать деятельность тех, кто поддерживает российскую военную машину. Эти лица должны быть названы и привлечены к ответственности", – подчеркнул Сибига.

Глава МИД подчеркнул, что продление индивидуальных санкций на 12 месяцев вместо действующих 6 месяцев "стало бы четким сигналом Кремлю о том, что Европа не поддается запугиванию из-за безрассудной эскалации со стороны России".

"Санкции эффективны только тогда, когда они обеспечивают долгосрочное, устойчивое и необратимое давление на протяжении всего времени, пока Россия продолжает свою агрессию. В противном случае Европа рискует играть именно в ту игру, которую от нее ожидает Россия", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", послы стран ЕС 11 сентября вновь не смогли согласовать продление персональных санкций за агрессию России из-за требований Словакии и Франции об изменениях в списках лиц, подпадающих под персональные санкции.

В предыдущий раз действие персональных санкций было продлено 14 марта. Словакия и в тот раз до последнего добивалась исключения из списка российских олигархов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

12 сентября источники "ЕвроПравды" в дипломатических кругах Франции объяснили, почему в Париже хотят снять санкции с Усманова.