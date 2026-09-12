У Парижі пояснили, чому хочуть зняти санкції Євросоюзу з Усманова

Франція виступає за посилення санкційного тиску на Росію та підтримку України, а її вимога зняти санкції Євросоюзу з російського олігарха Алішера Усманова повʼязана з питанням національної безпеки та відповідним зверненням міжнародних партнерів.

Про це кореспондентці "Європейської правди" стало відомо з французьких дипломатичних джерел.

Франція – одна з найбільш залучених до тиску на Росію держав, проте виключення з санкційного списку Алішера Усманова повʼязане для Парижа з певним питанням національної безпеки.

"Франція є однією з країн, які найбільше залучені до посилення тиску всіма можливими засобами на російську воєнну машину", – заявив співрозмовник "Європейської правди".

Так само, за його словами, Франція активно залучена й до підтримки України.

"У нас є окреме питання, пов’язане з національною безпекою, і ми хотіли б позитивно відповісти нашим міжнародним партнерам, які звертаються до нас щодо пана Усманова", – пояснив дипломат.

Як повідомляла "Європейська правда", посли країн ЄС 11 вересня знову не змогли погодити продовження персональних санкцій за агресію Росії через вимоги Словаччини та Франції щодо змін у списках осіб, які перебувають під персональними санкціями.

Дедлайн продовження цього типу санкцій – 15 вересня.

Попереднього разу дію персональних санкцій продовжили 14 березня. Словаччина і того разу до останнього добивалася виключення зі списку російських олігархів Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.