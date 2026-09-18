ЗМІ: Трамп розглядає "умиротворення" РФ бізнес-угодами до припинення бойових дій

У Білому домі нібито розглядають можливість підписання з Росією певних бізнес-угод ще до того, як РФ припинить війну проти України – щоб "підтвердити свої добрі наміри".

Про це з посиланням на анонімних співрозмовників повідомляє The New York Times.

За словами двох джерел, поінформованих про деталі переговорів спецпосланців президента США Дональда Трампа, в адміністрації вже розглядають підписання з РФ певних економічних угод без умови про припинення бойових дій у війні проти України.

Один зі співрозмовників, американський посадовець, сказав, що угоди ще до завершення війни вважають можливими, оскільки вони б "показали, що США серйозно говорять про перезавантаження відносин з Росією".

Минулого року Трамп казав, що економічна співпраця з РФ може поновитися лише після того, як російсько-українська війна завершиться. Зокрема, перед зустріччю з російським правителем на Алясці він заявив, що Росія хотіла б економічної співпраці, але її "не буде, доки війну не врегульовано".

Припускають, що зараз перемовники Трампа шукають нові способи заохотити Москву припиняти війну – тому що стало зрозуміло, що Україна не збирається здавати без бою неокуповану частину Донеччини.

За словами американського посадовця, адміністрація хоче "створити більше стимулів" для російської еліти підштовхувати керівництво до миру. Вважають, що певні цікаві для РФ економічні угоди зі США могли б "допомогти переконати антиамериканських "яструбів" довкола Путіна, що Трамп справді хоче будувати нові відносини з Росією".

Про які конкретні угоди йдеться, наразі невідомо. Після поїздки спецпосланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера до Москви зовнішньополітичний радник очільника Кремля Юрій Ушаков заявив, що вони в обговореннях торкнулися "економічних питань та потенційних взаємно вигідних російсько-американських проєктів".

Нагадують, що російська сторона вже намагалася "спокушати" Трампа вигодами від потенційної економічної співпраці, говорячи про спільні проєкти щодо видобутку рідкісноземельних металів, алюмінію, проєкти в Арктиці, залучення американських компаній у продаж до Європи російського природного газу.

Після нещодавньої пропозиції Трампа про "енергетичне перемир’я" між РФ та Україною у Кремлі заявили, що хотіли б також припинення українських ударів по своїх танкерах у Чорному морі і зняття західних санкцій з російських енергоресурсів.