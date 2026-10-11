Трамп: Путін хоче досягти угоди про завершення війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що у телефонній розмові з правителем РФ Владіміром Путіним почув від нього бажання досягнути угоди щодо завершення війни в Україні.

Про це Трамп сказав у розмові з журналістами у суботу, повідомляє "Європейська правда".

Журналісти поцікавилися в американського президента, що йому сказав Путін під час телефонної розмови у п’ятницю. Трамп відповів, що Путін бажає досягнути врегулювання російсько-української війни.

"Він хотів би, щоб було досягнуто угоди. Президент Путін дуже хотів би, щоб було досягнуто угоди", – сказав президент США.

Після цього Трамп додав, що Росія постачає на світовий ринок значні обсяги нафти.

"І погляньте, він випускає на світовий ринок великі обсяги нафти. Гаразд. Це добре. І, до речі, за дуже низькою ціною", – зазначив американський лідер.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.

Для прем'єра Фінляндії ця угода стала "жахливим розчаруванням".

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас запевнила, що Європа не послабить тиск на Росію після домовленості президента США Дональда Трампа з російським правителем Владіміром Путіним.