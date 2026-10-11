Трамп: Путин хочет достичь соглашения о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с главой РФ Владимиром Путиным услышал от него желание достичь соглашения о прекращении войны в Украине.

Об этом Трамп сказал в беседе с журналистами в субботу, сообщает "Европейская правда".

Журналисты поинтересовались у американского президента, что ему сказал Путин во время телефонного разговора в пятницу. Трамп ответил, что Путин хочет добиться урегулирования российско-украинской войны.

"Он хотел бы, чтобы было достигнуто соглашение. Президент Путин очень хотел бы, чтобы было достигнуто соглашение", – сказал президент США.

После этого Трамп добавил, что Россия поставляет на мировой рынок значительные объемы нефти.

"И посмотрите, он поставляет на мировой рынок большие объемы нефти. Ладно. Это хорошо. И, кстати, по очень низкой цене", – отметил американский лидер.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".

Премьер Эстонии Кристен Михал назвал решение президента США большой ошибкой и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.

Для премьера Финляндии это соглашение стало "ужасным разочарованием".

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заверила, что Европа не ослабит давление на Россию после договоренности президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.