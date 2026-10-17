Прем’єр Словаччини достроково покинув саміт ЄС, щоб виступити на мітингу Вучича

Прем’єр-міністр Словаччии Роберт Фіцо достроково покинув саміт ЄС, щоб підтримати експрезидента Сербії Александара Вучича на передвиборчому мітингу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

У п’ятницю ввечері Роберт Фіцо з’явився у місті Новий Сад на передвиборчому мітингу партії Вучича за тиждень до парламентських виборів. Перед сценою тисячі людей скандували ім’я Фіцо.

Прихильники Вучича тримали довгий транспарант із написом словацькою мовою: "Дякуємо, брате Фіцо". Словацький прем’єр звернувся до мітингарів сербською мовою. При цьому він запевняв сербів, що не приїхав, аби вказувати їм, за кого голосувати.

Через достроковий від’їзд із саміту лідерів ЄС у Брюсселі Фіцо пропустив спільні обговорення питань оборони, міграції та ситуації на Близькому Сході.

На початку жовтня Фіцо скасував свій виступ на мітингу в Белграді, бо лікарі порадили йому утриматись від авіаперельотів, але підготовлену промову Фіцо зачитали перед тисячами прихильників Сербської прогресивної партії.

Нагадаємо, 9 вересня Вучич за пропозицією уряду Сербії розпустив парламент та призначив парламентські вибори на 25 жовтня.

Головна рада Сербської прогресивної партії висунула Вучича лідером виборчого списку "Об’єднана Сербія" та кандидатом на посаду прем’єр-міністра.

А сам Вучич вирішив достроково припинити свій другий термін на посаді президента Сербії.