Премьер Словакии досрочно покинул саммит ЕС, чтобы выступить на митинге Вучича

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо досрочно покинул саммит ЕС, чтобы поддержать экс-президента Сербии Александара Вучича на предвыборном митинге.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aktuality.

В пятницу вечером Роберт Фицо появился в городе Нови-Сад на предвыборном митинге партии Вучича за неделю до парламентских выборов. Перед сценой тысячи людей скандировали имя Фицо.

Сторонники Вучича держали длинный транспарант с надписью на словацком языке: "Спасибо, брат Фицо". Словацкий премьер обратился к участникам митинга на сербском языке. При этом он заверил сербов, что приехал не для того, чтобы указывать им, за кого голосовать.

Из-за досрочного отъезда с саммита лидеров ЕС в Брюсселе Фицо пропустил совместное обсуждение вопросов обороны, миграции и ситуации на Ближнем Востоке.

В начале октября Фицо отменил свое выступление на митинге в Белграде, поскольку врачи посоветовали ему воздержаться от авиаперелетов, но подготовленную речь Фицо зачитали перед тысячами сторонников Сербской прогрессивной партии.

Напомним, 9 сентября Вучич по предложению правительства Сербии распустил парламент и назначил парламентские выборы на 25 октября.

Главный совет Сербской прогрессивной партии выдвинул Вучича лидером избирательного списка "Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

А сам Вучич решил досрочно прекратить свой второй срок на посту президента Сербии.