Туск ожидает эскалации гибридной войны России к Рождеству

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил о наличии данных, свидетельствующих о возможности определенной эскалации российской гибридной войны против Европы к Рождеству.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает WP Wiadomosci.

Во время брифинга после саммита Европейского совета в Брюсселе Туска спросили о словах бывшего главы Совета национальной безопасности Яцека Северы, который в беседе на Radio Zet отметил, что этой зимой следует ожидать "решающего аккорда" в гибридной войне, которую Россия ведет против Европы.

"Я не занимаюсь собственными прогнозами или интуицией. Для меня важны знания и конкретные указания о том, что делать и как действовать – как от наших, украинских, так и от союзных спецслужб. Все это приводит к одному очевидному выводу: можно ожидать определенной эскалации еще до Рождества", – сказал премьер-министр Польши.

Как он отметил, "зима будет очень тяжелой, прежде всего в отношении границ, железнодорожных путей – всего того, что на украинской стороне может служить для транспортировки, в частности газа, нефти или продовольствия".

"Ожидаем, как и раньше, только в большем масштабе, попыток диверсий или каких-то провокаций в Польше. В Латвии уже видели людей в форме, Литва ожидает какой-то серьезной провокации. Зато одно очевидно: Россия будет усиливать эту эскалацию и проверять нашу реакцию – в этом и заключается проблема", – сказал он.

Недавно президент Польши Кароль Навроцкий обвинил Туска в "разжигании страха" в связи с возможным нападением России на НАТО. Польский президент заявил, что за последнее время уровень российской угрозы не изменился.

Туск в ответ поблагодарил его "за честность".

В сентябре глава Бюро международной политики президента Польши Марчин Пшидач заявил, что правительство Туска использует сообщения об угрозе со стороны России для получения политических выгод.