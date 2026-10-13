Навроцький заявив, що не бачить змін у російській загрозі, та звинуватив Туска

Президент Польщі Кароль Навроцький звинуватив главу уряду Дональда Туска у "розпалюванні страху" щодо можливого нападу Росії на НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", Навроцький сказав у розмові з Rzeczpospolita.

В інтерв’ю Кароля Навроцького запитали про зростання загрози з боку Росії. У цьому контексті згадали про інтерв’ю Дональда Туска для Financial Times, у якому польський прем’єр-міністр зазначив, що "найбільшим і найважливішим питанням для Європи є те, чи готові Сполучені Штати проявити таку велику лояльність, як це описано в договорах". Глава уряду Польщі також попередив, що Росія може атакувати члена НАТО протягом "кількох місяців".

"Заяви прем’єр-міністра викликали резонанс не лише в Польщі, а й у Європі. Це поставило нас у дуже скрутне становище перед союзниками. Так було з інтерв’ю в Financial Times і з вигаданим прем’єр-міністром звітом ЦРУ. Коли я зустрічаюся з нашими партнерами по всьому світу, я чую пряме запитання: чи знаєте ви щось більше, ніж ми?" – сказав Навроцький.

Він додав, що Росія завжди є загрозою, а він сам знайомий із доповідями НАТО. Та, за його словами, останнім часом рівень російської загрози не зазнав змін.

"Рівень загрози істотно не змінився за останні пів року, проте я не можу прямо цитувати доповіді чи змінювати їхні положення. Інформацію, яку сьогодні публічно оприлюднює прем’єр-міністр Дональд Туск, я мав уже тоді, коли став президентом. Змінилося одне: один із політиків наполегливо використовує цю загрозу для власної політичної вигоди", – сказав Навроцький, звинувативши прем’єр-міністра у "розпалюванні страху".

Раніше у вересні голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що уряд Дональда Туска використовує повідомлення щодо загрози з боку Росії для отримання політичних вигод.

Нагадаємо, напередодні на Варшавському безпековому форумі Туск вкотре повторив переконання, що Росія не зупиниться на Україні, і заявив про підготовку до різних сценаріїв.