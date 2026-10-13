Туск і Навроцький заочно посперечалися через російську загрозу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на нещодавні звинувачення президента країни Кароля Навроцького у "розпалюванні страху" щодо можливого нападу Росії на НАТО.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

У своєму дописі Туск подякував Навроцькому "за чесність".

"Пан Кароль Навроцький заявив, що не бачить посилення загрози з боку Росії. Він також не бачить проблеми в присутності Брауна та його проросійської партії в польській політиці. Дякую за чесність", – зазначив прем’єр Польщі.

Речник Навроцького Рафал Лескевич відреагував на допис Туска.

"Прем’єр-міністр якщо не вигадає щось, то про щось промовчить. Який політик, такий і стиль комунікації", – заявив він.

До свого допису він також додав цитату Навроцького. Окрім цього, він також прокоментував згадку Туска про одіозного ультраправого політика Гжегожа Брауна з "Конфедерації польської корони".

"Партія "Конфедерація польської Корони" Гжегожа Брауна представлена в парламенті. Це політична сила, яка, згідно з опитуваннями, користується підтримкою частини поляків, тому її слід розглядати як важливу складову польської політики", – додав Лескевич.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю Навроцького запитали про зростання загрози з боку Росії та нагадали у цьому контексті про слова Туска для Financial Times, коли прем’єр-міністр зазначив, що "найбільшим і найважливішим питанням для Європи є те, чи готові Сполучені Штати проявити таку велику лояльність, як це описано в договорах".

У цьому інтерв’ю Навроцький звинуватив Туска у "розпалюванні страху".

Раніше у вересні голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що уряд Дональда Туска використовує повідомлення щодо загрози з боку Росії для отримання політичних вигод.

Нагадаємо, напередодні, на Варшавському безпековому форумі, Туск вкотре повторив переконання, що Росія не зупиниться на Україні, і заявив про підготовку до різних сценаріїв.