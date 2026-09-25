У Навроцького звинуватили уряд Туска у спекуляціях на темі російських загроз

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що уряд Дональда Туска використовує повідомлення щодо загрози з боку Росії для отримання політичних вигод.

Про це він сказав в інтерв’ю польським ЗМІ, повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

За словами посадовця, глава польського уряду використовує заяви про загрозу з боку Росії, щоб відвернути увагу від своїх проблем і спробувати отримати політичні бали.

Пшидач при цьому зазначив, що не ставить під небезпеку від ймовірних гібридних атак з боку РФ.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі визнав, що до канцелярії Кароля Навроцького регулярно надходять відомості про можливу інтенсифікацію російських гібридних дій.

Водночас він зазначив, що якщо уряд володіє більш детальною інформацією, він повинен надати її президенту.

"Якщо щось має статися, то, на мою думку, по-перше, президент повинен про це знати, а по-друге, поляків теж слід до цього підготувати", – сказав Пшидач.

Він одночасно звинуватив Дональда Туска та главу МЗС Радослава Сікорського у використанні питань безпеки у внутрішніх політичних суперечках.

"Я боюся, що пан міністр Сікорський та пан прем’єр-міністр Туск починають грати цією темою безпеки, щоб привернути увагу до себе, а не до проблем", – зазначив він.

"Я лише застерігаю пана прем’єр-міністра від бажання використовувати цю ситуацію для своїх цілей, бо якщо він переборщить, то люди в якийсь момент стануть байдужими і, справді, коли з’явиться загроза, вони або не зреагують, або проігнорують попередження прем’єр-міністра", – додав посадовець.

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Також Туск вважає, що його країна зіштовхнеться з провокаціями, які "набагато небезпечніші" за ті, з якими зіштовхувалася досі.

Слід зазначити, що у Польщі розпочали розслідування щодо пожежі на об’єктах Starlink у селищі Воля-Кробовська за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки. Прокурори перевіряють, чи йдеться про російський слід.