В Литве заявили о следе РФ в попытке поджога компании, хранящей оборудование Starlink
Литва рассматривает попытку поджога базовой станции Starlink компании SpaceX, произошедшую в воскресенье, 18 октября, как связанную с Россией диверсию, направленную на подрыв военного потенциала Украины.
Об этом заявил руководитель правительственного Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
По словам Виткаускаса, в настоящее время литовские власти разыскивают подозреваемых.
"Мы понимаем, что это был не обычный поджог, а диверсионный акт", – сказал он.
Он отметил, что этот инцидент связан с предыдущими поджогами станций Starlink в Болгарии и Польше.
"Это часть российских попыток сорвать работу Starlink и повлиять на успех украинских операций. Целью является Украина", – подчеркнул руководитель правительственного Национального центра управления кризисами.
В этот день премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, которая хранит оборудование для связи Starlink.
Напомним, 23 сентября произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска.
Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.
В этом месяце в Болгарии сообщили о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink в районе Софии.