В Литве заявили о следе РФ в попытке поджога компании, хранящей оборудование Starlink

Литва рассматривает попытку поджога базовой станции Starlink компании SpaceX, произошедшую в воскресенье, 18 октября, как связанную с Россией диверсию, направленную на подрыв военного потенциала Украины.

Об этом заявил руководитель правительственного Национального центра управления кризисами Вилмантас Виткаускас во время общения с журналистами, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам Виткаускаса, в настоящее время литовские власти разыскивают подозреваемых.

"Мы понимаем, что это был не обычный поджог, а диверсионный акт", – сказал он.

Он отметил, что этот инцидент связан с предыдущими поджогами станций Starlink в Болгарии и Польше.

"Это часть российских попыток сорвать работу Starlink и повлиять на успех украинских операций. Целью является Украина", – подчеркнул руководитель правительственного Национального центра управления кризисами.

В этот день премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс сообщил о неудачной попытке поджога литовской компании, которая хранит оборудование для связи Starlink.

Напомним, 23 сентября произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польском селе Воля-Кробовска.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

В этом месяце в Болгарии сообщили о возможном поджоге 11 из 17 антенн для связи со спутниковой системой Starlink в районе Софии.