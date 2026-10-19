Німеччина попередила своїх громадян щодо ризиків перебування у Франції

МЗС Німеччини опублікувало попередження для своїх громадян щодо ризиків перебування у Франції, яку охопили масштабні протести та заворушення, у тому числі з актами вандалізму.

Попередження опубліковане на сайті німецького МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Як сказано у повідомленні, 17 жовтня під час загальнонаціонального дня протестів у різних містах Франції сталися насильницькі заворушення, і у найближчі дні не виключені нові демонстрації та можливі заворушення.

"Будьте обережні та, за можливості, уникайте місць проведення демонстрацій. Дотримуйтеся вказівок місцевих правоохоронців та служб громадського порядку. Зверніть увагу, що через нещодавні зміни до законодавства за відмову залишити місце проведення несанкціонованої або насильницької демонстрації на вимогу правоохоронців можуть загрожувати штрафи та вимоги про відшкодування збитків", – йдеться у повідомленні.

У ньому також сказано, що ситуація з безпекою у Франції загалом, особливо в Парижі та інших великих містах, залишається напруженою, зокрема після загострення ситуації на Близькому Сході.

Наразі у Франції оголошено найвищий із трьох рівнів терористичної загрози – urgence attentat ("терористична загроза – надзвичайна ситуація").

Населення закликають бути особливо пильними й обережними в громадських місцях, зокрема під час спортивних заходів, демонстрацій і масових зібрань на вулицях та площах.

У ніч проти 19 жовтня у Парижі тривали грабежі та мародерства. Поліція, мобілізована для захисту правопорядку, не змогла зупинити зловмисників.

Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

18 жовтня президент Франції Емманюель Макрон звернувся до співгромадян і звинуватив ультралівих у підтримці насильства під час протестів.