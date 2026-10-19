Германия предупредила своих граждан о рисках пребывания во Франции

МИД Германии опубликовал предупреждение для своих граждан о рисках пребывания во Франции, где проходят масштабные протесты и беспорядки, в том числе сопровождающиеся актами вандализма.

Предупреждение опубликовано на сайте немецкого МИДа, сообщает "Европейская правда".

Как говорится в сообщении, 17 октября во время общенационального дня протестов в различных городах Франции произошли насильственные беспорядки, и в ближайшие дни не исключены новые демонстрации и возможные беспорядки.

"Будьте осторожны и, по возможности, избегайте мест проведения демонстраций. Следуйте указаниям местных правоохранительных органов и служб общественного порядка. Обратите внимание, что в связи с недавними изменениями в законодательстве за отказ покинуть место проведения несанкционированной или насильственной демонстрации по требованию правоохранительных органов могут грозить штрафы и требования о возмещении убытков", – говорится в сообщении.

В нем также говорится, что ситуация с безопасностью во Франции в целом, особенно в Париже и других крупных городах, остается напряженной, в частности после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В настоящее время во Франции объявлен самый высокий из трех уровней террористической угрозы – urgence attentat ("террористическая угроза – чрезвычайная ситуация").

Население призывают быть особенно бдительными и осторожными в общественных местах, в частности во время спортивных мероприятий, демонстраций и массовых собраний на улицах и площадях.

В ночь на 19 октября в Париже продолжались грабежи и мародерство. Полиция, мобилизованная для защиты правопорядка, не смогла остановить злоумышленников.

Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

18 октября президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.