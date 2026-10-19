Украина хочет за несколько месяцев выполнить требования ЕС по верховенству права и антикоррупции

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Украина хочет за несколько месяцев выполнить промежуточные критерии в сфере, в частности, верховенства права и борьбы с коррупцией, чтобы начать закрывать переговорные главы в процессе вступления в ЕС.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Речь идет о стремлении Киева получить положительную оценку по так называемому IBAR – Interim benchmarks assessment report, отчету об оценке промежуточных ориентиров. Промежуточные бенчмарки ЕС предоставляет странам-кандидатам по двум главам, имеющим наибольшее значение в процессе вступления: № 23 (Правосудие и основные права) и № 24 (Правосудие, свобода, безопасность).

В частности, эти критерии предусматривают принятие законопроектов в сферах борьбы с коррупцией, верховенства права, правоохранительной деятельности и т. д. Выполнение промежуточных ориентиров дает Украине право приступить к закрытию переговорных глав.

На прошлой неделе Ченцов заявил, что выполнение IBAR становится ключевым приоритетом Украины на пути в ЕС. Комментируя стремление Молдовы начать оценку для получения положительного IBAR в этом году, Ченцов сказал, что Украина ориентируется на выполнение этой задачи за несколько месяцев.

"Не обязательно это будет до конца года, но мы ориентируемся на то, что сможем уложиться в несколько месяцев. И Еврокомиссия, кстати, разделяет этот подход", – сказал Ченцов.

По словам Ченцова, больше ясности относительно сроков появится, когда созданная совместно с ЕС рабочая группа (Task Force) согласует подробную "матрицу" дальнейших действий. "Этот план мы будем готовить уже в ближайшие дни", – сказал вице-премьер.

Отчетность по IBAR станет возможной тогда, когда Верховная Рада примет необходимые законы. Ченцов пообещал активное привлечение депутатов на этом этапе.

"Мы будем привлекать депутатов. И даже в правилах Task Force мы планируем зафиксировать участие парламента. Конечно, это с их согласия – но вы, наверное, заметили, что депутаты и сами заявляют о желании присоединиться к работе, а порой даже упрекают правительство в том, что они недостаточно вовлечены в согласование реформ с Брюсселем", – сказал Ченцов.

Ранее "ЕП" сообщала, что уже в этом году Молдова может инициировать в ЕС оценку IBAR, что позволит перейти к закрытию переговорных глав.

Подробнее читайте: "Надеюсь, у нас не дойдет до шантажа ни с Польшей, ни с другими". Интервью вице-премьера Ченцова.