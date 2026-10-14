Молдова готується до рішення, що дозволить їй закривати переговори про вступ до ЄС

Вже цього року Молдова може ініціювати у ЄС оцінювання IBAR – звіт про виконання проміжних індикаторів у переговорах про вступ, що дозволить перейти до закриття переговорних глав.

Про це йдеться у статті "ЄвроПравди" "Конкурент на шляху до ЄС".

Два джерела "Європейської правди" повідомили, що Молдова готується вже ближчим часом надати Європейській комісії звіт про виконання нею проміжних бенчмарків та ініціювати офіційне оцінювання. "Процедура може стартувати вже у листопаді", – йдеться у статті.

Якщо це відбудеться і Молдова отримає позитивну оцінку – це автоматично виведе її на перше місце у порівнянні з Україною у процесі вступу до ЄС.

IBAR (Interim benchmark assessment report, або Звіт про відповідність проміжним бенчмаркам) – це один з визначальних етапів на шляху до вступу в ЄС. У разі отримання позитивного звіту Молдова отримає право почати закривати переговорні глави в офіційних переговорах про вступ до ЄС.

Наразі Молдова, як і Україна, відкрила переговори за 4 з 6 кластерів у вступному процесі. Утім, це не є перепоною для початку закриття переговорів.

Стаття зазначає, що Україна на фоні активності Молдови також визначила своїм пріоритетом отримання IBAR.

"Безсумнівно, головним пріоритетом для уряду та парламенту є виконання проміжних критеріїв та забезпечення позитивного результату за IBAR. Ми також з нетерпінням чекаємо на відкриття решти двох блоків переговорів", – заявив у Люксембурзі віцепрем’єр Всеволод Ченцов.

Виконання вимог IBAR потребує від України, зокрема, втілення реформ або ухвалення законопроєктів у сферах антикорупції, верховенства права, правоохоронної діяльності.

Детальніше про це читайте у статті "Конкурент на шляху до ЄС. Як Україні відкрили кластери та чому доведеться наздоганяти Молдову".

Раніше повідомлялося, що єврокомісарка Марта Кос вважає можливим завершити переговори про вступ Молдови у 2028 році.

Також Всеволод Ченцов планує доопрацювати закон про "фінансовий безвіз" та переконати депутатів для його ухвалення.