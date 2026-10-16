Україна та ЄС домовилися створити робочу групу з просування антикорупційних реформ

Україна та Європейський Союз створять спільну робочу групу для прискорення прогресу з досягнення бенчмарків (проміжних критеріїв) та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос на своєму акаунті в Х, інформує "Європейська правда".

Це питання Марта Кос узгодила під час розмови з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким.

"Україна посідає одне з перших місць серед країн, які роблять найбільший прогрес на шляху до членства в ЄС. Після відкриття ще двох переговорних кластерів цього тижня я обговорила наступні кроки з Сергієм Корецьким. Ми домовилися запустити спільну робочу групу для прискорення прогресу щодо проміжних бенчмарків та просування ключових реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією", – написала Кос.

За словами єврокомісарки, успіх вимагатиме єдності та відданості від усіх залучених українських партнерів. Свідченням цього було ухвалення Верховною Радою нових законів про освіту для нацменшин.

Нагадаємо, Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

А у вівторок, 13 жовтня, Рада Євросоюзу офіційно відкрила ще два кластери для у переговорах про вступ України.