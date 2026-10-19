Прем’єр Албанії відкинув можливість проведення переговорів з протестувальниками

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама відкинув можливість проведення переговорів з протестувальниками.

Про це він сказав під час зустрічі з поліцейськими у понеділок, 19 жовтня, цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Рама заявив, що "з таким" не можна вести переговори.

"У той момент, коли держава почне вести переговори з такими людьми, вона впаде", – вважає прем’єр Албанії.

Він також звинуватив демонстрантів у спробі силою домогтися зміни уряду, наголосивши, що його повноваження керувати країною до 2029 року можуть бути оскаржені лише на виборах.

Водночас Рама заявив, що готовий розглянути обґрунтовані вимоги, але відкинув будь-яку угоду, яка змусила б його піти з посади.

"Діалог у будь-яку годину, у будь-який день, будь-де, з ким завгодно, за винятком тих політичних сил, що стоять за насильством і відмовляються дистанціюватися від нього", – сказав прем’єр Албанії.

Албанський прем’єр також пригрозив позбавити стипендій та державної фінансової допомоги студентів, причетних до насильства. Окрім цього, він попередив, що батьки неповнолітніх, відповідальних за руйнування, будуть нести фінансову відповідальність за завдані збитки.

Заворушення стали найбільшим викликом для Рами, який очолює уряд із 2013 року та торік переміг на виборах, здобувши четвертий термін на посаді.

Їм передували кілька місяців переважно мирних протестів, спричинених планами побудувати розкішний курорт на південному узбережжі Албанії. Проєкт підтримують інвестори, серед яких зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Уряд Рами неодноразово опинявся в центрі корупційних скандалів. Аналітики зазначають, що Албанія є осередком діяльності злочинних угруповань, які прагнуть відмивати кошти, отримані від торгівлі наркотиками та зброєю. Це ускладнює її зусилля зі вступу до ЄС.

15 жовтня стало відомо, що офіс Коледжу Європи в Тирані став жертвою ескалації студентських протестів, що охопили столицю Албанії.

А прем’єр-міністр Албанії заявив, що не збирається йти у відставку попри масштабні протести студентів.

18 жовтня він заявив, що дедалі масштабніші вуличні протести становлять загрозу не його уряду, а прогресу Албанії на шляху до вступу до Європейського Союзу.

Також писали, що в Європейській комісії засудили застосування насильства в Тирані та інших містах Албанії під час антиурядових протестів.