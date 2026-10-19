Премьер-министр Албании отверг возможность проведения переговоров с протестующими

Премьер-министр Албании Эди Рама исключил возможность проведения переговоров с протестующими.

Об этом он заявил во время встречи с полицейскими в понедельник, 19 октября, цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

Рама заявил, что "с такими" нельзя вести переговоры.

"В тот момент, когда государство начнет вести переговоры с такими людьми, оно рухнет", – считает премьер Албании.

Он также обвинил демонстрантов в попытке силой добиться смены правительства, подчеркнув, что его полномочия управлять страной до 2029 года могут быть оспорены только на выборах.

В то же время Рама заявил, что готов рассмотреть обоснованные требования, но отверг любую сделку, которая заставила бы его уйти с поста.

"Диалог в любое время, в любой день, где угодно, с кем угодно, за исключением тех политических сил, которые стоят за насилием и отказываются дистанцироваться от него", – сказал премьер-министр Албании.

Албанский премьер также пригрозил лишить стипендий и государственной финансовой помощи студентов, причастных к насилию. Кроме того, он предупредил, что родители несовершеннолетних, ответственных за разрушения, будут нести финансовую ответственность за нанесенный ущерб.

Беспорядки стали самым серьёзным испытанием для Рамы, который возглавляет правительство с 2013 года и в прошлом году победил на выборах, получив четвёртый срок на этом посту.

Им предшествовали несколько месяцев преимущественно мирных протестов, вызванных планами построить роскошный курорт на южном побережье Албании. Проект поддерживают инвесторы, среди которых зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Правительство Рамы неоднократно оказывалось в центре коррупционных скандалов. Аналитики отмечают, что Албания является центром деятельности преступных группировок, стремящихся отмывать средства, полученные от торговли наркотиками и оружием. Это затрудняет её усилия по вступлению в ЕС.

15 октября стало известно, что офис Колледжа Европы в Тиране стал жертвой эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.

А премьер-министр Албании заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные протесты студентов.

18 октября он заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албаниина пути к вступлению в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.